Verschillende scholen in Breda hebben handschoenen, mondkapjes en schorten gedoneerd aan het Amphia Ziekenhuis in Breda om het ziekenhuis te steunen in de strijd tegen het coronavirus.

Het tekort aan materialen in de zorg is een heikel punt. Vooral mondkapjes gaan er massaal doorheen in de ziekenhuizen, waardoor extra voorraad hard nodig is.

Daar helpen Bredase scholen, die voor hun opleidingen nog voorraad hebben liggen, graag bij. Beroepsschool Curio heeft bijvoorbeeld de hele voorraad handschoenen en labbrillen geschonken aan het ziekenhuis.

Ook Avans Hogeschool liet eerder al weten een voorraad gedoneerd te hebben aan het Amphia Ziekenhuis.

Donaties komen niet alleen van scholen. Vanuit China komt er een groot pakket met mondkapjes richting Breda.

