Breda

De lokale politieke partijen van Breda hebben in een gezamenlijke brief aan de inwoners en het college opgeroepen om samen te werken in de strijd tegen het coronavirus. "Help elkaar, steun inwoners die in vitale beroepen werken, heb oog voor ouderen en ondersteun bedrijven", staat onder meer in de brief.