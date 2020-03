De lokale politieke partijen van Breda hebben in een gezamenlijke brief aan de inwoners en het college opgeroepen om samen te werken in de strijd tegen het coronavirus. "Help elkaar, steun inwoners die in vitale beroepen werken, heb oog voor ouderen en ondersteun bedrijven", staat onder meer in de brief.

"Ons leven bevindt zich in een unieke situatie vanwege het coronavirus. De omstandigheden veranderen van uur tot uur. Zoiets als dit hebben we in de recente geschiedenis niet eerder meegemaakt en de effecten ervan zijn enorm en onvoorspelbaar. Juist in deze tijd moeten we laten zien dat Breda het samen doet", is er verder te lezen.

De partijen spraken hun bewondering uit voor alle maatschappelijke initiatieven die al zijn ontstaan. Tegelijkertijd doen ze ook een oproep om op lokaal niveau de mensen en bedrijven die bovenmatig getroffen worden te ondersteunen. Ook wordt aangemoedigd om mensen met cruciale beroepen te blijven ondersteunen.

Ook willen de raadsleden zelf graag de handen uit de mouwen steken. Inwoners kunnen het aan de gemeente doorgeven als ze hulp nodig hebben.

