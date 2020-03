Breda

Motorrijder raakt gewond bij botsing met vrachtwagen op Tilburgseweg

Een motorrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Tilburgseweg in Breda. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd, maar was wel aanspreekbaar.