Een motorrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Tilburgseweg in Breda. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd, maar was wel aanspreekbaar.

Het ongeval gebeurde rond 13.45 uur. De toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht.

De motorrijder kreeg een flinke klap te verduren en moest worden behandeld in de ambulance. Later werd hij voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij.

De weg was tijdelijk gedeeltelijk afgezet terwijl de politie onderzoek verrichtte.