Een 62-jarige man in een scootmobiel is zaterdagavond door drie mannen beroofd en bedreigd met een mes op de Tussen de Dijken in Breda.

Het slachtoffer reed rond 18.45 uur met zijn scootmobiel op de Tussen de Dijken ter hoogte van de kinderboerderij. Op dat moment kwamen drie mannen tussen de 30 en 45 jaar op hem af. Een van de mannen prikte met een mes in de borst van het slachtoffer en eiste de portemonnee van het slachtoffer. In de portemonnee zaten geld en wat persoonlijke spullen.

Het slachtoffer schakelde bij thuiskomst direct de politie in. Omdat hij van slag was door de straatroof heeft ambulancepersoneel hem voor de zekerheid nagekeken.

De man kon signalementen geven van de daders. Een van de mannen is rond de 32 jaar oud en heeft een licht getinte huidskleur. Hij heeft een gezet postuur en is tussen de 1,50 en 1,65 meter lang.

Een tweede dader is rond de 46 jaar oud en had een mintgroene broek aan. De derde dader is rond de 42 jaar. De politie is een onderzoek gestart.