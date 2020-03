De gemeente Breda gaat maandag en dinsdag de nieuwe bomen aan de Parkstraat planten.

Niet alle Bredanaars waren blij met de kap van de bomen, vanwege het "mooie aangezicht" waar de bomen voor zorgden. Tegelijkertijd zorgden de bomen ook voor problemen, volgens de gemeente.

Zo waren negentien van de bomen ernstig aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Ze vertoonden afstervingsverschijnselen en zorgden voor gevaarlijke wortelopdruk. Daarom moesten ze gekapt worden.

De gemeente gaat de Parkstraat nu duurzaam inrichten voor de toekomst, waarvoor een ontwerp is gemaakt in overleg met bewoners. Dat gebeurt door alle bomen die er nu staan te vervangen door nieuwe bomen in groene middenbermen. Er worden achttien nieuwe, grote tulpenbomen in de Parkstraat geplant.

Na het planten kan de rijbaan in de richting van de Wilheminstraat op woensdag 18 maart weer open. Daarna is de rijbaan in de richting van het Wilhelminapark aan de beurt. Dit gaat ongeveer zes weken duren.