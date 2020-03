Een geparkeerde auto aan de Elsstraat in Breda is in de nacht van zondag op maandag volledig uitgebrand.

De brandweer was snel ter plaatse nadat rond 5.00 uur een melding binnenkwam. De auto bleek niet meer te redden.

De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand.

Het is de tweede autobrand in twee dagen tijd in Breda. Op zaterdag brandde een auto uit in Brabantpark.