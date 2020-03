Binnenland OM eist twintig jaar cel tegen 'flatspringers' voor doden man in Breda Slideshow Infographic Video Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag twintig jaar celstraf geëist tegen twee mannen voor het doden van een 25-jarige man in Breda in januari 2018, laat een OM-woordvoerder aan NU.nl weten. De verdachten staan bekend als de 'flatspringers', omdat zij tijdens hun vlucht voor de politie uit een flat zouden zijn gevallen of gesprongen. Zij raakten daarbij zwaargewond.