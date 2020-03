Een beginnende automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag de berm ingereden langs de Nieuwe Boschstraat in Breda. De man was onder invloed van alcohol. De politie heeft een proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Rond 3.00 uur reden agenten van politieteam Markdal over de Nieuwe Boschstraat. Daar zagen zij tot een voertuig middenin de struiken langs de weg te staan. In de auto werd een man aangetroffen die naar alcohol rook.

Ter plaatse onderging de man een voorlopige ademanalyse en later op het bureau een definitieve. De man blies 345 ug/l. De limiet voor een beginnend bestuurder is 88 ug/l. Had de man 5 ug/l meer geblazen, dan was het rijbewijs van de man ingevorderd. Zijn voertuig werd weg getakeld.

Tevens zat er op de vier banden van het voertuig vrijwel geen profiel meer. De man heeft ook hiervoor een bekeuring gekregen.