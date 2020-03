Breda

Polikliniek Neurologie van Amphia Ziekenhuis gesloten na coronabesmetting

Bij het Amphia Ziekenhuis is een medewerker positief getest op het coronavirus. De medewerker, werkzaam op de polikliniek Neurologie in Amphia, is in thuisisolatie geplaatst. Uit voorzorg is de polikliniek Neurologie gesloten.