Twee inwoners van Breda zijn positief getest op het coronavirus, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag.

De GGD brengt in kaart met wie de patiënten contact hebben gehad en zullen deze personen monitoren. Het is niet bekend of de patiënten in besmette gebieden zijn geweest of het virus in Nederland hebben opgelopen.

Landelijk komt het aantal besmettingen nu uit op 128. Dat zijn er 46 meer dan donderdag werd gemeld.

Een medewerker van de polikliniek Neurologie van het Amphia Ziekenhuis is besmet geraakt. Zij is in thuisisolatie geplaatst. Ze heeft geen contact gehad met patiënten. De polikliniek is met een beperkte bezetting geopend. Of deze vrouw uit Breda komt, is niet bekendgemaakt.

In het Amphia Ziekenhuis ligt in ieder geval één besmette patiënt in quarantaine, werd woensdag bekendgemaakt. Het gaat om een oudere vrouw die niet uit de gemeente komt. Of het aantal besmette patiënten inmiddels is opgelopen, is niet bekend. Het ziekenhuis zegt hier niet meer over te communiceren.

