De 22-jarige Oosterhouter die in 2018 traangas spoot in café Janssen is vrijgesproken van deze daad. Volgens de rechtbank kan niet worden bewezen dat de bezoekers ziek zijn geworden door de actie van de jongeman.

In de nacht van 12 op 13 oktober 2018 raakten meer dan twintig mensen onwel nadat er met traangas was gespoten in café Janssen. Het café werd meteen ontruimd en hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.

De politie kon aan de hand van camerabeelden een man uit Oosterhout aanhouden.

Twee weken geleden eiste de officier van justitie 120 dagen cel en 240 uur werkstraf tegen de man. De rechtbank neemt deze eis niet over. Zij zijn van oordeel dat niet bewezen kan worden dat de actie van de Oosterhouter de oorzaak is dat de feestgangers onwel zijn geworden.

Tijdens een huiszoeking hebben agenten 117 xtc-pillen en een busje pepperspray gevonden. Daarvoor veroordeeld de rechtbank de jongen tot een gevangenisstraf van 100 dagen, waarvan 59 voorwaardelijk.