De politie heeft dinsdag een 46-jarige Bredanaar aangehouden voor het stelen van een telefoon van een politieagent. De agent verloor de telefoon tijdens een aanhouding van een andere man in het centrum van Breda.

De agent was dinsdag 3 maart rond 14.30 uur met een collega in de binnenstad van Breda betrokken bij de aanhouding van een 21-jarige man die nog een celstraf moest uitzitten.

Toen de agenten de verdachte in de Nieuwstraat staande hielden, verzette hij zich. De agenten zagen zich genoodzaakt pepperspray te gebruiken om de man te kunnen aanhouden.

De verdachte, een 21-jarige man uit Breda, bleek een gevangenisstraf van 145 dagen open te hebben staan. Ook had hij nog diverse openstaande boetes. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt en hij is overgebracht naar het politiebureau.

Na de aanhouding kwam een agent erachter dat hij zijn mobiele telefoon verloren was tijdens de achtervolging van de verdachte. Een omstander had gezien dat een onbekende man de telefoon opraapte en wegstopte.

Onder andere op basis van het opgegeven signalement stelden andere agenten een onderzoek in naar de gestolen telefoon. Na een kort onderzoek hielden zij in de Dintelstraat een 46-jarige man uit Breda aan die voldeed aan het opgegeven signalement; deze verdachte bleek de telefoon van de agent nog bij zich te hebben.

De man is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Hij heeft daar een verklaring afgelegd. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt, waarna hij later op de avond weer in vrijheid is gesteld. Hij moet zich later voor de rechter verantwoorden voor de diefstal van de telefoon.