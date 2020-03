De vernielingen tijdens afgelopen jaarwisseling in Breda hebben de gemeente zo'n 250.000 euro gekost, zo meldt wethouder Greetje Bos in een brief aan de gemeenteraad. Vorig jaar ging het om een bedrag van zo'n 62.000 euro.

In Breda zijn tijdens de jaarwisseling onder andere 102 afvalbakken, 78 straatnaambordjes, 11 riooldeksels, 10 speelvoorzieningen, 4 mobiele camera's en 8 afvalcontainers vernield.

Van de 245.000 euro schade valt 150.000 euro te verklaren vanuit de wijken Geeren-Zuid en Geeren-Noord. Daar vond grof geweld plaats tijdens de jaarwisseling. Mobiele camera's werden vernield, bushokjes kapotgemaakt en er werd vuurwerk naar de Mobiele Eenheid gegooid.

Zo'n 30.000 euro schade kwam vanuit de Haagse Beemden. Dat komt door een brand die woedde bij het Jeugd OntmoetingsPunt.

Een derde uitschieter in de kosten is volgens wethouder Bos het hoge aantal vernielde afvalbakken. Waar dat er in 2019 nog 64 waren, zijn dat er dit jaar 102. Bovendien zijn er veel grotere en duurdere afvalbakken vernield. Onder de noemer afvalbak vallen naast de kleine vuilnisbakken in parken ook de ondergrondse containers voor restafval.

Er is aangifte gedaan van de grootste schades. De gemeente is niet verzekerd voor deze schades en probeert schades, in overleg met de politie, waar mogelijk te verhalen op de daders.