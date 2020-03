De gemeente Breda is maandag begonnen met het ophangen van vijfhonderd eikenprocessierupsvallen op zes verschillende locaties in de stad.

De eikenprocessierups heeft zijn naam te danken aan zijn bijzondere manier van lopen. In processie kruipen de rupsen als een soort treintje bomen in en uit. Zo ontstond bij de gemeente het idee om de rupsen tijdens hun processie te vangen.

De vallen, die gemaakt zijn door een bedrijf in Twente, bestaan uit een rubberband die om een eik heen kan worden gemaakt, met daar tegenaan een rand van plastic. Wanneer de rupsen van bovenuit de boom naar beneden lopen, lopen ze in de val. In de val zit een klein gat dat leidt naar een buisje, waaraan een plastic zak met potgrond hangt. De rupsen die op weg naar beneden zijn, zullen de geur van de potgrond herkennen als de bodem en via het gat in de zak vallen. Wanneer de val werkt, zullen de rupsen dus vanzelf in de zak belanden.

De eerste vallen zijn maandagochtend opgehangen op de kruising van de Claudius Prinsenlaan en de Wilhelminasingel, bij het nieuwe Poolse monument. Daar staan hoge eiken waarbij nesten van rupsen die hoog in de bomen zitten voor overlast kunnen zorgen bij langsrijdende fietsers, maar ook bij evenementen op het Chasseveld.

Ook bij het fietspad aan de Terheijdenseweg worden vallen gehangen, omdat de rupsen daar vorig jaar veel overlast veroorzaakten voor fietsers. Verder komen de vallen ook te hangen aan de Westerhagelaan, Tijmblauwtje, het Moerenpad, het Minervum en de Ettensebaan. Op die locaties komt ook een informatiebord over de vallen te staan.

De vallen zijn slechts één onderdeel van het pakket van maatregelen dat de gemeente Breda neemt tegen de rups. Zo werden er eerder ook al vierhonderd nestkastjes voor koolmeesjes uitgedeeld. Daarnaast heeft de gemeente een extra ploeg bestrijders geregeld. Dat betekent dat er dit jaar niet één team van bestrijders met een zuigmachine Breda in gaat, maar twee. In Breda staan in de openbare ruimten, en dan tellen tuinen en bossen niet mee, zo'n 24.000 eiken.

Als de proef met de vallen succesvol blijkt, worden er nog eens vijfhonderd in Breda opgehangen.