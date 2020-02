Binnenland ProRail gaat aangifte doen tegen vrachwagenchauffeur die met trein botste Slideshow Infographic Video ProRail gaat aangifte doen tegen de vrachtwagenchauffeur die woensdag met zijn vrachtwagen op een spoorwegovergang in Berkel-Enschot met een trein botste. Dat bevestigt een woordvoerder van ProRail donderdag na berichtgeving van Omroep Brabant. De vrachtwagenchauffeur mocht volgens de beheerder van het spoorwegnetwerk niet over de spoorwegovergang rijden, omdat zijn vrachtwagen te lang was.