Bij een snelheidscontrole op de A16 bij Breda heeft de politie woensdagnacht acht rijbewijzen ingevorderd. De hoogste gemeten snelheid was 150 kilometer per uur.

Op de A16 vonden woensdagavond werkzaamheden plaats. Daarom gold op het deel van de weg waar gecontroleerd werd tijdelijk een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur.

De hoogste gemeten snelheid was 150 kilometer per uur. Van de acht overtreders waren er twee beginnende bestuurders. Een van hen was verantwoordelijk voor de hoogste gemeten snelheid.

Eén van de chauffeurs is later aangehouden, omdat hij zonder rijbewijs verder reed.