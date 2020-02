De kruising van de Wilhelminasingel en de Boeimeersingel met de Nieuwe Ginnekenstraat en de Wilhelminastraat in Breda worden twee weekenden afgesloten in verband met een onderzoek ter voorbereiding van groot onderhoud aan het riool en de verkeersregeling bij het kruispunt.

Het riool bij het kruispunt is namelijk in slechte staat en de verkeersregelingsinstallatie is toe aan vervanging. Dat constateerde de gemeente onlangs. Om het onderhoud voor te bereiden, wordt er in het weekend van 29 februari en 1 maart en in het weekend van 7 en 8 maart onderzoek gedaan op het kruispunt.

Het onderzoek bestaat uit het graven van proefsleuven om kabels, leidingen en andere obstakels op te sporen. Verder zijn er enkele boringen en sonderingen nodig voor het vernieuwen van het riool. Hierdoor zal de kruising gedurende deze weekenden afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer tussen 7.30 en 16.30 uur.

De uiteindelijke werkzaamheden op het kruispunt zullen in de zomer worden uitgevoerd. De verwachting is dat dit zal plaatsvinden tussen 13 juli en 7 augustus.