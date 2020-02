Een 45-jarige gewonde man uit Roemenië heeft zondagavond hulpverleners uitgescholden en proberen te slaan op de Belcrumweg in Breda.

De hulpdiensten kregen rond 19.00 uur een melding over een man met een hoofdwond. Ter plaatse weigerde de man alle hulp en werd hij verbaal agressief. Vervolgens stond hij op en probeerde hij een van de agenten een klap in zijn gezicht te geven. De agent kon de vuistslag ontwijken, waarna de man met veel verzet is aangehouden.

De man is overgebracht naar een politiecel en krijgt een proces-verbaal voor het verstoren van de openbare orde en het plegen van verzet.



Hoe de man aan zijn verwondingen is gekomen, is niet bekend.