Een man en een vrouw zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag kort na elkaar aangehouden bij twee verschillende horecagelegenheden in Breda, omdat ze portiers hadden bespuugd en mishandeld.

Rond 1.45 uur werd een negentienjarige vrouw uit Alblasserdam bij een horecagelegenheid op de Vismarktstraat aangehouden. Ze had een portier in het gezicht gespuugd nadat haar de toegang tot het café was geweigerd.

Even later werd een achttienjarige man uit Zwijndrecht aangehouden op de Grote Markt omdat hij een portier in het gezicht had geslagen. Ook hem werd de toegang tot het café geweigerd.

Beide verdachten zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Ook hebben ze een gebiedsverbod gekregen.