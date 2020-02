De rechtbank in Breda heeft vrijdag drie mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 18 en 22 jaar voor de zeer gewelddadige moord op Peter van der Linde op 6 januari 2017. Volgens de rechtbank bedachten de drie verdachten samen een plan om hem te vermoorden.

De mannen lokten Van der Linde op de bewuste avond naar Café 't Hoekske in Breda. Toen hij buiten het café stond te wachten, werden er tientallen kogels op hem afgevuurd. Het slachtoffer overleefde dit niet.

De verdachten vluchtten in een gestolen auto. Deze auto werd later uitgebrand aangetroffen in de Belgische plaats Essen, vlak over de grens.

In maart 2017 werd de 43-jarige Corné R. uit Sprundel aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Van der Linde. In november 2018 bekende hij het slachtoffer te hebben neergeschoten. De rechter heeft hem vrijdag een gevangenisstraf van 22 jaar opgelegd.

Nieuw bewijs leidt weer tot aanhouding S.

De 42-jarige Piet S. uit Sint Willebrord werd in mei 2017 aangehouden, omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het dodelijke schietincident. S. werd echter een paar dagen later vrijgelaten, omdat de rechter-commissaris besloot dat er niet genoeg bewijs voor zijn betrokkenheid was.

Na de vondst van nieuw bewijs werd S. in april 2018 opnieuw aangehouden. S. maakte samen met Van der Linde deel uit van de vriendenkring van Klaas Otto, oprichter van de motorclub No Surrender. S. zou schulden hebben opgebouwd bij zowel Otto als Van der Linde.

Derde verdachte aangehouden bij undercoveractie

De laatste verdachte, de 35-jarige David J. uit Etten-Leur, werd in mei 2018 aangehouden bij een grote undercoveractie van de politie. Opsporingsambtenaren zochten contact met J. zonder dat hij wist dat zij opsporingsambtenaren waren. Tijdens die contacten heeft hij bekend betrokken te zijn geweest bij de moord en heeft hij uit de doeken gedaan hoe het plan in elkaar zat.

De rechter heeft S. en J. vrijdag een celstraf van achttien jaar opgelegd vanwege hun betrokkenheid bij het dodelijke schietincident.