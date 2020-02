Station Breda is door reizigers gekozen als het beste station van de provincie Noord-Brabant. Landelijk staat het station op de twintigste plek, meldt de NS vrijdag op basis van de Stationsbelevingsmonitor 2019.

Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau I&O Research. In totaal werden 150.000 reizigers naar hun tevredenheid over Nederlandse treinstations gevraagd.

90 procent van de reizigers die weleens gebruikmaken van station Breda, geeft het station een 7 of hoger. Andere stations die goed scoren in Noord-Brabant zijn Deurne en Den Bosch.

Ook het slechtste station is volgens reizigers in Noord-Brabant te vinden: Lage Zwaluwe. Slechts 27 procent van de reizigers geeft het een 7 of hoger. Dat komt mede door de afstand van het station tot het dorp en de ligging naast de snelweg, laat de NS weten.

Het best gewaardeerde station van Nederland is het Limburgse Klimmen-Ransdaal: 97 procent van de reizigers is tevreden over dit station, een rijksmonument uit 1913.