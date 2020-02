Een 31-jarige vrouw is in de nacht van woensdag op donderdag in Breda aangehouden omdat ze pepperspray bij zich had. Haar busje is in beslag genomen.

Omstreeks 2.45 uur zagen agenten op de Ettensebaan een auto met hoge snelheid de A16 op rijden. De politie checkte het kenteken en constateerde dat de apk verlopen was. Ook was er geen geldige verzekering voor het voertuig afgesloten.

De agent volgde de auto en gaf de bestuurder een stopteken. Op de Haagweg is de automobilist gecontroleerd. De 31-jarige vrouw had geen vaste woon- of verblijfplaats. Ook bleek ze een busje pepperspray bij zich te hebben.

De vrouw is aangehouden en wordt donderdag verhoord.