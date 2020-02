Een man is maandagochtend gereanimeerd nadat een automatisch CO2-blussysteem werd geactiveerd in een woning aan de Markendaalseweg in de Bredase binnenstad. Dergelijke systemen verdringen de zuurstof in een ruimte bij een brand. Of er daadwerkelijk sprake was van brand is nog onduidelijk.

Het blussysteem trad in werking nadat een automatische brandmelder afging in het appartementencomplex. In de ruimte was op dat moment echter nog iemand aanwezig. Hij kreeg geen zuurstof en raakte buiten bewustzijn.

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Ook landde een traumahelikopter om assistentie te verlenen. De man is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De brandweer heeft de ruimte geventileerd en gecontroleerd.