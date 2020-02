Een twintigjarige man uit Breda is donderdagavond aangehouden in verband met de autobranden die in de nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 februari plaatsvonden.

Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt de politie. Het onderzoek naar de zaak is "in volle gang".

In de betreffende nacht brandden drie auto's uit. De eerste melding kwam rond 3.00 uur binnen. De brandweer ging met spoed naar de Fellenoordstraat om deze brand te blussen. Een uur later kwam een melding binnen over een brand in de Oranjeboomstraat.

Onderweg naar de Oranjeboomstraat ontdekte de politie op de Amundsenweg een derde brand.

Naast de autobranden heeft er ook een container in brand gestaan aan de Sandenburgstraat/Hindersteinstraat. Ook stond aan de Bernhardsingel rond 3.45 uur een trailer in brand, die onder een overkapping naast het gebouw van kinderopvang Devi Kids stond.

Of de man verantwoordelijk is voor alle branden, is nog niet bekend.