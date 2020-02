De gemeente Breda breidt de parkeerregulering dit najaar uit naar de wijk Zandberg en het oostelijkste deel van Boeimeer. In een groot deel van de wijken rondom het centrum is al jaren sprake van een verhoogde parkeerdruk, schrijft verantwoordelijk wethouder Greetje Bos deze week in een brief aan de gemeenteraad.

De parkeerdruk komt door een toename van het aantal auto's van bewoners en uitwijkgedrag vanuit het centrum.

Volgens Bos is parkeerregulering de meest effectieve manier om de parkeerdruk te verlagen. "Bezoekers van buiten de wijk betalen het reguliere tarief en bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen. Hiermee wordt uitwijkgedrag ingeperkt en ontstaat er meer ruimte voor de voertuigen van bewoners. Bovendien houdt het wijken leefbaar en bereikbaar op de langere termijn."

De Franklin Rooseveltlaan wordt de grens van het gereguleerd gebied.