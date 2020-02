Breda

Breda breidt parkeerregulering uit naar Zandberg en oost-Boeimeer

De gemeente Breda breidt de parkeerregulering dit najaar uit naar de wijk Zandberg en het oostelijkste deel van Boeimeer. In een groot deel van de wijken rondom het centrum is al jaren sprake van een verhoogde parkeerdruk, schrijft verantwoordelijk wethouder Greetje Bos deze week in een brief aan de gemeenteraad.