De gemiddelde huizenprijs in Breda was vorig jaar 350.000 euro. Dat is 20.000 euro meer dan het jaar daarvoor, blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

In 1995 betaalden kopers in Breda nog gemiddeld omgerekend 100.000 euro voor een woning. Sindsdien zijn de huizenprijzen bijna ieder jaar gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2013 kostte een woning in Breda gemiddeld 240.000 euro.

Breda is veruit de duurste gemeente in de regio. In Etten-Leur waren huizenkopers vorig jaar zo'n 300.000 euro kwijt voor een woning, in Zundert 313.000 euro en in Drimmelen 289.000 euro.

In Zeeland liggen de woningprijzen een stuk lager. In Reimerswaal werd afgelopen jaar gemiddeld 217.000 euro betaald voor een woning en in Vlissingen kostte een woning vorig jaar 197.000 euro.

De prijsstijging van afgelopen jaar werd breed gedragen. In 326 gemeenten was de gemiddelde koopsom hoger dan een jaar eerder. In de gemeente Bloemendaal werd het meest betaald voor een huis: 832.000 euro. In het Groningse Delfzijl lag de gemiddelde huizenprijs het laagst: 155.000 euro.