Storm Ciara heeft zondag op verschillende plekken in Breda schade veroorzaakt. Zo is de brandweer uitgerukt voor omgevallen bomen en steigerdelen op het dak van een woning die waren losgeraakt. Tot zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

De steigerdelen raakten los van het dak van een woning aan de Zadelmakerstraat. De brandweer heeft ze veilig gelegd zodat ze niet naar beneden konden vallen. Ook zijn uit voorzorg een aantal beschadigde dakpannen verwijderd.

Op de Oude Liesboslaan in Breda was een flinke boom over de weg heen gevallen. De brandweer kwam ter plaatse om de boom kort te zagen en te ruimen. De weg was gedurende de stremming afgesloten voor het overig verkeer. Op de Pastoor Vermuntstraat viel een boom op een woning.

Zondagochtend werden er windstoten van tussen de 75 en 100 kilometer per uur waargenomen. Aan het einde van de middag werden windstoten van ruim 130 kilometer per uur aangekondigd.

Ook maandag ondervindt Nederland nog last van de storm. In het gehele land geldt code geel, met windstoten van 100 kilometer per uur. De ANWB en Rijkswaterstaat waarschuwen maandag voor een drukke ochtendspits.

Door de storm is er maandag ook hinder op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Breda. Dit komt doordat het herstel van een defect spoor nog niet klaar is, zo meldt de NS. Hierdoor rijden er minder treinen. Wanneer dit is opgelost, is nog onbekend.

Veiligheidsregio Midden-West-Brabant zal maandag later op de dag melden hoeveel overlastmeldingen zij precies heeft binnengekregen door de storm.