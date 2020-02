Breda

Een man is maandagochtend gereanimeerd nadat een automatisch CO2-blussysteem werd geactiveerd in een woning aan de Markendaalseweg in de Bredase binnenstad. Dergelijke systemen verdringen de zuurstof in een ruimte bij een brand. Of er daadwerkelijk sprake was van brand is nog onduidelijk.