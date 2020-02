De organisatie van de Bavelse Berg Classic heeft een streep gezet door de vijfde editie van het wielerevenement in Breda. De besluit werd genomen vanwege de bezuiniging bij de landelijke politie die vorig jaar werd aangekondigd.

De organisatie kan de veiligheid van jonge wielrenners niet meer 100 procent garanderen. "De politiebegeleiding is wegbezuinigd. Dan lukt het ons niet meer", vertelt Arjan van Dorst namens organisator St. Pavé76.

De inzet van agenten bij de begeleiding van wielerevenementen kost de landelijke eenheid te veel geld. Voor de Bavelse Berg Classic betekent het besluit nu dat de vijfde editie van het wielerevenement niet door kan gaan.

"We hebben een parcours van ongeveer twintig kilometer. Dat kunnen we niet een hele dag afsluiten voor het overig verkeer en dus is politiebegeleiding cruciaal. Doordat die begeleiding er nu niet meer is, kunnen we de veiligheid niet meer garanderen voor de deelnemers", aldus van Dorst.

De overige wielerevenementen van St. Pavé76 kunnen wel gewoon doorgaan dit jaar.