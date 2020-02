Het gaat nog tot zondag duren om de problemen op de hogesnelheidslijn tussen Breda en Rotterdam te herstellen. De Intercity Direct kan al een week niet rijden vanwege doorgezakte houten dwarsliggers en versleten klemmen die de spoorstaven op hun plek houden. "Het is niet verantwoord om erover heen te blijven rijden", laat een woordvoerder van de NS weten.

"Na onderzoek is gebleken dat herstel van het spoor acuut nodig is en dat het vijf dagen gaat duren." Dat zou dus betekenen dat de problemen aankomende zondag eindelijk echt opgelost zullen zijn.

Tot die tijd is de dienstregeling aangepast. Er rijden wel intercity's (via de HSL) en ook de internationale treinen (via de HSL) rijden, maar de Intercity Direct tussen Rotterdam en Breda rijdt niet. Daarnaast rijden er tot en met vrijdag minder sprinters tussen Rotterdam en Dordrecht.

Vorige week dinsdag werd tijdens een controle van ProRail geconstateerd dat er problemen zijn met het spoor in de Rotterdamse Willemsspoortunnel. In eerste instantie zouden de werkzaamheden enkele dagen duren, maar dat liep steeds verder op.

Donderdag werd nog gezegd dat de Intercity Direct maandag weer kon rijden. Zondag was dat uitgesteld naar woensdag. Begin van deze week uitgesteld naar zondag.

"De inspecteurs van spoorbeheerder ProRail constateerden dat een van de vier sporen in de twee buizen van de Rotterdamse Willemsspoortunnel te slecht is om verantwoord overheen te kunnen blijven rijden. Houten dwarsliggers in de ruim 2 kilometer lange tunnelbuis zijn doorgezakt. Daarnaast zijn de klemmen die een spoorstaaf op hun plek houden versleten", aldus een woordvoerder van NS.