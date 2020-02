De Dierenvoedselbank opent in maart tijdelijk een tweede vestiging in de entree van de oude rechtbank aan de Sluissingel in Breda. De eerste vestiging van de Dierenvoedselbank is in Etten-Leur.

Het opvallende pand aan de Sluissingel staat nagenoeg leeg sinds de komst van het nieuwe rechtbankgebouw nabij het station in 2018.

De Dierenvoedselbank mag tot ten minste 31 december in het pand blijven. Op de lange termijn moeten er woningen komen op de plek van de oude rechtbank.

Of in de tussentijd nog meer stichtingen of bedrijven zich in het pand gaan vestigen, kon de gemeente nog niet zeggen.