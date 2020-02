Breda

Politie zoekt specifieke getuigen van aanrijding gestolen auto Oosterhout

De politie is nog steeds op zoek naar drie specifieke getuigen die zaterdagmiddag bijna aangereden werden door een gestolen auto in Oosterhout. Het gaat om twee fietsers en de bestuurder van een bestelbus op de Seeligsingel. Drie mannen stalen in Breda een auto, maakte volgens de politie een "dollemansrit" en veroorzaakten een ongeluk in Oosterhout.