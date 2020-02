Door aanhoudende problemen aan het spoor tussen Rotterdam en Breda rijden er zeker tot en met woensdag nog minder treinen tussen Rotterdam en Breda. Na woensdag zal de dienstregeling waarschijnlijk ook nog aangepast worden. De problemen zouden eerst tot maandagochtend duren.

Dinsdag werd een defect gesignaleerd, waardoor er minder treinen van en naar Breda konden rijden vanuit Rotterdam. Donderdag werd bekend gemaakt dat dit tot maandag zou duren.

Maandagochtend is ook die voorspelling bijgesteld. De problemen houden aan tot en met woensdag, en ook daarna zullen er aanpassingen zijn in de dienstregeling.

Afgelopen dinsdag ontdekte ProRail tijdens een routine controle dat het spoor in de Willemspoortunnel defect was. De klemmen die de spoorstaaf op zijn plek houden werkten bij één van de vier sporen niet goed. Daarop werd de dienstregeling aangepast, zodat het defect kon worden verholpen. Maar die werkzaamheden nemen langer in beslag dan vooraf werd verwacht.

De Intercity Direct rijdt niet tussen Rotterdam en Breda, en er rijden minder sprinters tussen Rotterdam en Dordrecht. Dit is nog zeker zo tot 2.00 uur in de nacht van dinsdag op woensdag . En ook daarna zal er nog hinder zijn. ProRail verwacht dat de werkzaamheden dagen in beslag zullen nemen. "Meer informatie hierover volgt later. Plan uw reis kort voor vertrek. De reisplanner wordt een dag van tevoren bijgewerkt", is het advies van de NS.