Breda

Beslag op 1 miljoen euro onroerend goed in Brabant en regio Rotterdam

In een onderzoek naar het witwassen van drugsgeld is dinsdag beslag gelegd op onroerend goed ter waarde van bijna 1 miljoen euro. De politie doorzocht in totaal acht panden in Oosterhout, Breda en de omgeving van Rotterdam.