De politie heeft dinsdag een 27-jarige man aangehouden in Ulvenhout die zonder rijbewijs te hard reed op een scooter. De man had nog 8.000 euro aan boetes openstaan.

Agenten zagen de scooterrijder dinsdagmiddag rond 12.30 met grote snelheid over de Strijbeekseweg in Ulvenhout rijden. Zij gaven de bestuurder een stopteken, waarna hij op de Daesdonckseweg tot stilstand kwam.

De bestuurder liet gelijk weten dat hij geen rijbewijs had voor de scooter. Toen de agenten de man controleerden in hun systeem zagen zij dat hij nog 8.000 euro aan boetes open had staan.

In de scooter bleken ook meerdere gripzakjes hennep te zitten. De politie heeft de zakjes in beslag genomen. De man is meegenomen naar het politiecellencomplex.