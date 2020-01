Een politieagent kon in de nacht van zaterdag op zondag ternauwernood voorkomen dat hij werd aangereden door een beschonken automobiliste aan de Prinsenkade in Breda. De 29-jarige verdachte is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag en rijden onder invloed.

De vrouw had drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in haar bloed zitten, meldt de politie op basis van een blaastest. Daarom is haar rijbewijs direct ingevorderd.

De agent zag de vrouw op de Prinsenkade zonder verlichting aan komen rijden en besloot het stopteken te geven. Hij was goed zichtbaar door zijn uniform en gele veiligheidsvest, maar in plaats van vaart te minderen, drukte de automobiliste het gaspedaal verder in. De diender kon net op tijd wegspringen en voorkwam zo letsel.

Op de Nieuwe Prinsenkade werd de vrouw, die volgens de politie 'opvallend lacherig' was, aangehouden.