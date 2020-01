Een automobilist heeft zaterdag rond 4.35 uur een verkeerslicht omver gereden onderaan de afslag Breda-Noord van de A27 bij de Tilburgseweg. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

De politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. De bestuurder en de inzittende zijn ter plekke door het ambulancepersoneel gecontroleerd. Zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

De auto liep bij het ongeval aanzienlijke schade op aan de voorzijde. Een berger is ter plaatse gekomen om het voertuig weg te takelen. Het kapotte verkeerslicht is in de berm gelegd. De gemeente is hierover in kennis gesteld.