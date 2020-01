De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft donderdag een 31-jarige man veroordeeld tot tien jaar cel voor de dodelijke steekpartij aan de Haven in Breda in juli vorig jaar. Bij het steekincident kwam een 28-jarige man om het leven.

Het slachtoffer was voorafgaand aan het steekincident op 13 juli een avond stappen met vrienden. Toen zijn vrienden ruzie kregen met de verdachte, probeerde hij de ruzie te sussen. De verdachte trok daarop een mes en stak het slachtoffer meerdere keren. Het slachtoffer overleed later op de dag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

"Verdachte heeft het slachtoffer op gewelddadige wijze van het leven beroofd door meermalen met een mes op hem in te steken", aldus de rechtbank. "Door zijn handelen heeft verdachte het slachtoffer, een jonge man die midden in het leven stond, het belangrijkste dat hij had, te weten zijn leven, ontnomen."

De verdachte beriep zich al eerder op noodweer, maar volgens de rechtbank was daar geen sprake van. De rechter baseerde zich hierbij op camerabeelden.