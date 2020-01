De politie heeft dinsdagavond drie verdachten aangehouden voor een mogelijke woninginbraak in de Bredase wijk Brabantpark. De mannen wisten te ontkomen, maar werden later staande gehouden in de Karnemelkstraat.

De meldkamer ontving dinsdag rond 18.05 uur een melding binnen van een mogelijke inbraak op de Mgr. Hopmansstraat. Meerdere agenten kwamen ter plaatse, maar de verdachten waren weggereden in een auto. Het is niet bekend wat zij hebben buitgemaakt.

De agenten zagen vervolgens rond 18.50 uur op de Karnemelkstraat een voertuig stilstaan op de busbaan. Deze auto kwam overeen met het signalement van het voertuig dat de verdachten hadden gebruikt.

In de auto werd een van de verdachten aangetroffen. De twee anderen kwamen korte tijd later aanlopen. Het drietal is aangehouden.