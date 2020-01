De minderjarige verdachte van het steekincident in de Bilderdijkstraat in Breda, waarbij de vijftienjarige Megan overleed, blijft langer vastzitten. Dat is dinsdag bekendgemaakt tijdens de tweede pro-formazitting in deze zaak.

De verdachte blijft in elk geval vastzitten tot de volgende zitting die vermoedelijk in april zal plaatsvinden. De inhoudelijke zittingen bij de rechtbank laten nog op zich wachten. Ook de volgende zitting zal pro forma zijn. Omdat de verdachte minderjarig is, vinden de zittingen bij de rechtbank van Breda plaats achter gesloten deuren.

In het jeugdstrafrecht is het gebruikelijk dat verdachten zo kort mogelijk in voorlopige hechtenis worden gezet, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen, zoals de ernst van het feit of de kans op herhaling. Het komt daardoor niet vaak voor dat een minderjarige verdachte het proces in gevangenschap moet afwachten.

De vijftienjarige Megan overleed in augustus vorig jaar nadat ze in haar eigen woning werd neergestoken door een klasgenoot. De verdachte, een zestienjarige jongen, wordt verdacht van moord of doodslag. Het steekincident kreeg nationaal aandacht en zorgde voor geschokte reacties in heel het land.