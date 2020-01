Het aantal auto-inbraken in Breda is afgelopen jaar gestegen, blijkt uit een analyse van Independer op basis van politiecijfers. In 2019 vonden er 828 auto-inbraken plaats, 75 meer dan in 2018.

Slechts in zes andere gemeenten vonden in 2019 meer auto-inbraken plaats dan in Breda. In Amsterdam werd in 2019 in ruim 6.300 auto's ingebroken, in Utrecht 4.800 en in Rotterdam 4.300.

In Noord-Brabant horen drie gemeenten in de top vijftien van plaatsen waar het meest is ingebroken in voertuigen, namelijk Breda, Tilburg en Eindhoven. In Tilburg vonden vorig jaar 604 auto-inbraken plaats en in Eindhoven 1.602.

In 2019 werden er in totaal 48.499 auto-inbraken geregistreerd in Nederland. Dat is een daling van 9,3 procent ten opzichte van 2018.