Tijdens het blussen van een autobrand in de Gielis Beijsstraat in de Bredase wijk Princenhage is er in de nacht van zondag op maandag vuurwerk ontploft. Het vuurwerk lag in de kofferbak van het voertuig.

Rond 2.15 uur kwamen politie en brandweer af op een melding van een autobrand in Princenhage. De brandweer startte direct met blussen en de situatie leek onder controle.

Vervolgens ontploften er meerdere nitraten. De brandweerlieden raakten hierbij niet gewond, maar waren wel erg geschrokken. Door het vuurwerk raakte een geparkeerde auto in de buurt ook beschadigd.

De auto die in brand stond was niet meer te redden en is volledig uitgebrand. De auto moest door een berger worden getakeld. Wat de oorzaak van de brand was, is nog niet bekend.