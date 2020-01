Een lantaarnpaal is in de nacht van donderdag op vrijdag doormidden gebroken bij een zwaar verkeersongeval op de Heerbaan in Breda.

De bestuurder is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwondingen. Het is niet bekend of hij daarna naar het ziekenhuis is gebracht.

De man verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur en raakte met zijn auto van de weg. Hij kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand, die daardoor doormidden brak. De auto belandde op zijn kant en raakte zwaar beschadigd.

Een berger heeft de auto weggesleept. Een medewerker van de gemeente komt ter plaatse om de schade aan de lantaarnpaal te inventariseren.