Een 55-jarige automobilist is woensdagavond onder invloed van alcohol en drugs ingereden op een leeg terras aan de Haagstraat in Breda. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. De politie spreekt in een Twitter-bericht van een ongeval.

De politie kwam die avond met meerdere wagens ter plaatse na een melding over een ongeval. De beschonken bestuurder was van de weg geraakt op de kruising van de Vincent van Goghstraat met de Haagweg en had tijdens zijn rit het meubilair van een terras geraakt.

De 55-jarige bestuurder uit Breda vluchtte na het ongeval maar werd diezelfde avond aangehouden voor het rijden onder invloed en het verlaten van een plaats van een ongeval. Wat de man precies had gebruikt, is niet bekend. Hij zit vast en wordt verhoord over het incident.