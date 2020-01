De Saman Groep verhuist haar verkoopkantoor in het Tricorp Businesscenter in Oosterhout op 1 februari naar een vestiging aan de Neerloopweg in Breda. De belangrijkste reden voor deze stap is dat op deze nieuwe locatie verdere groei mogelijk is en een veel betere bereikbaarheid in de regio West-Brabant.

De Saman Groep is een totaalinstallateur voor zowel de particuliere als zakelijke markt. Sinds 2004 ligt de focus op het bereikbaar maken van duurzame energie in Zuidwest-Nederland: van zonnepanelen en warmtepompen tot elektrische laadstations, zonneboilers en warmtepompboilers.

Door vroeg in te spelen op de energietransitie, werd een enorme groei voor de organisatie mogelijk. Inmiddels heeft de Saman Groep ongeveer tweehonderd werknemers in dienst en twee vestigingen.