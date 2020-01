Een 27-jarige man uit Tilburg heeft in de nacht van maandag op dinsdag twee agenten uitgescholden toen hij het politiebureau mocht verlaten en is meteen weer opgepakt. Eerder die nacht was hij al aangehouden wegens autorijden onder invloed in Breda.

De man werd rond 4.00 uur staande gehouden omdat politieagenten vermoedden dat hij dronken achter het stuur zat. Hij werd meegenomen naar het politiebureau waar hij een blaastest moest doen. De man werkte slecht mee.

Drie uur later werd hij weer vrijgelaten. De man schold bij zijn vertrek twee agenten uit en is om die reden meteen weer aangehouden wegens belediging van de agenten.