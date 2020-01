De politie heeft maandagavond het rijbewijs van een 23-jarige automobilist uit België ingevorderd. De man reed met 165 kilometer per uur over een gedeelte van de A16 waar op dat moment 70 kilometer per uur was toegestaan.

Normaal gesproken mag er 130 kilometer per uur worden gereden op de A16 bij Breda. Maandagavond waren er echter werkzaamheden bij de snelweg. Op de borden boven de weg werd daarom aangegeven dat de snelheidslimiet 70 kilometer per uur was.

De bestuurder uit België moest zijn rijbewijs inleveren, meldt Team Verkeer Zeeland-West-Brabant op Twitter.